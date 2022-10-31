У Зеленского ответили на призывы к переговорам: формула мира проста

Украина сможет пойти на переговоры с Россией только при одном условии - если та выведет войска. Российские же предложения звучат как ультиматум.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка в Twitter .

Он ответил на многочисленные заявления о том, что Россия вроде бы готова к переговорам, сказав, что Украина пойдет на них только после вывода российских войск.

"Всем "миротворцам" стоит заглянуть в Оксфордский словарь: слова "переговоры" и "ультиматум" имеют диаметрально противоположные дефиниции. Украинская формула мира проста: сначала выход российских войск, потом диалог. Если действующий российский президент не желает мира, будем говорить со следующим", - заявил Подоляк.