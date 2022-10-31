У Зеленского ответили на призывы к переговорам: формула мира проста
Украина сможет пойти на переговоры с Россией только при одном условии - если та выведет войска. Российские же предложения звучат как ультиматум.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка в Twitter .
Он ответил на многочисленные заявления о том, что Россия вроде бы готова к переговорам, сказав, что Украина пойдет на них только после вывода российских войск.
"Всем "миротворцам" стоит заглянуть в Оксфордский словарь: слова "переговоры" и "ультиматум" имеют диаметрально противоположные дефиниции. Украинская формула мира проста: сначала выход российских войск, потом диалог. Если действующий российский президент не желает мира, будем говорить со следующим", - заявил Подоляк.
Аналогичное мнение озвучивали и в Украинском МИД. Там сказали, что единственным реалистическим предложением по возможным переговорам с РФ должно быть немедленное прекращение войны против Украины и вывод оккупационных войск за границы по состоянию на 1991 год.
Ранее Подоляк говорил, что единственная опция, которая осталась в России - это трибунал, на котором агрессоры должны понести ответственность за развязывание войны против Украины.