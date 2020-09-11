Зеленський сподівається, що незабаром відбудеться зустріч лідерів "нормандської четвірки"

У п'ятницю, 11 вересня, у Берліні проходить зустріч радників "нормандської четвірки". У зв'язку з цим президент України висловив надію, що зустріч лідерів в нормандському форматі відбудеться найближчим часом.

Про це заявив Володимир Зеленський під час розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає прес-служба Офісу президента.

"Ви повинні знати, що там, на Донбасі живуть люди, які дуже хочуть миру і які цінують зусилля на його досягнення. Сьогодні відбувається зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки" в Берліні. Сподіваюся, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться незабаром", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що сподівається, що наступний саміт лідерів "нормандської четвірки" може призвести до закінчення війни на Донбасі.

Крім того, українська делегація вже прибула до Берліна на зустріч радників "нормандської четвірки". Її очолив віце-прем'єр Олексій Резніков.

У Берлін також вже прибув Дмитро Козак, заступник глави адміністрації президента Росії.