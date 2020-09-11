Козак прибув до Берліна, зустріч в нормандському форматі почалася

Фото: Дмитро Козак (kremlin.ru)

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак прибув на зустріч політичних радників "нормандської четвірки" до Берліна. Переговори вже почалися.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на посольство Росії в Німеччині.

Повідомляється, що переговори проходять у відомстві федерального канцлера Німеччини в Берліні.

Зазначимо, остання зустріч радників пройшла 3 липня у Берліні. За її підсумками російська сторона заявляла, що поки рано прогнозувати дату наступного саміту лідерів України, Росії, Німеччини і Франції, оскільки домовленості паризького саміту не виконано в повному обсязі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська делегація прибула до Берліна, до її складу увійшли голова Офісу президента Андрій Єрмак та віце-прем'єр Олексій Резніков. По прибуттю до столиці Німеччини Єрмак заявив, що прийшов час провести саміт лідерів країн нормандського формату.

Сьогоднішня зустріч буде присвячена питанням мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Очікується, що сторони також обговорять останнє загострення на сході України, в тому числі зрив домовленостей Тристоронньої контактної групи про проведення спільної інспекції у районі Шумів Донецької області.