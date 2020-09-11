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Нормандська зустріч радників: українська делегація прибула в Берлін

Берлін, П'ятниця 11 вересня 2020 13:26
Нормандська зустріч радників: українська делегація прибула в Берлін
Фото: Олексій Резніков (facebook com alex reznikoff)
Автор: Анастасия Рокитна

Українська делегація прибула в Берлін на зустріч радників "нормандської четвірки". Її очолює віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, який є членом делегації, зазначив, що Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.

"Настав час провести наступний саміт лідерів країн нормандського формату", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" залежить від політичної волі Росії.

Президент Зеленський напередодні відзначив, що у України немає зупинок на шляху до припинення війни.

Крім того, Зеленський сподівається, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться відразу після переговорів політичних радників.

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