Нормандська зустріч радників: українська делегація прибула в Берлін

Фото: Олексій Резніков (facebook com alex reznikoff)

Українська делегація прибула в Берлін на зустріч радників "нормандської четвірки". Її очолює віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, який є членом делегації, зазначив, що Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.

"Настав час провести наступний саміт лідерів країн нормандського формату", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" залежить від політичної волі Росії.

Президент Зеленський напередодні відзначив, що у України немає зупинок на шляху до припинення війни.

Крім того, Зеленський сподівається, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться відразу після переговорів політичних радників.