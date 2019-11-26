Зеленський розпочав робочий візит до Естонії

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Естонської республіки. Про це повідомляє Офіс президента у своєму Facebook.

Вказано, що у рамках візиту Зеленський проведе переговори з вищим керівництвом Естонії.

"У рамках візиту заплановані переговори глави держави з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естонії Хенном Пиллуаасом та прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом", - сказано у повідомленні.

Також в ОП інформують, що у Таллінні президенти України та Естонії візьмуть участь у роботі Цифрового форуму.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави Володимир Зеленський 26-27 листопада відвідає з офіційним візитом Естонію і Литву.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що планує у жовтні цього року здійснити офіційний візит до Естонії. Зазначалося, що під час візиту президент планує перейняти досвід Естонії у модернізації уряду, діджіталізації і кіберзахисті.

Відзначимо також, у вересні президент Естонії відвідала Україну в рамках форуму "Ялтинська європейська стратегія" у Києві. Естонський лідер підкреслювала, що її країна сподівається на продовження реформ в Україні новою владою і є великим прихильником зближення України з Європейським союзом.