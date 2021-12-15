Не допустити ескалацію конфлікту: Зеленський чекає, що лідери ЄС направлять чіткі сигнали Росії

Зеленський розповів Мішелю про розвиток ситуації щодо безпеки вздовж кордонів України. Також український голова висловила сподівання, що за результатами засідання Європейської ради, запланованого на 16 грудня, лідери ЄС направлять чіткі сигнали на адресу Російської Федерації.

Крім того, Зеленський акцентував на тому, що стратегічною метою України у відносинах з Євросоюзом є набуття повноправного членства. У зв'язку з цим Україна очікує на визнання своєї європейської перспективи з боку ЄС.