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Не допустити ескалацію конфлікту: Зеленський чекає, що лідери ЄС направлять чіткі сигнали Росії

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Україна, Середа 15 грудня 2021 14:22
Не допустити ескалацію конфлікту: Зеленський чекає, що лідери ЄС направлять чіткі сигнали Росії Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Шарль Мішель (president.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Брюсселі. Лідери погодилися з необхідністю продовжити спільні зусилля з метою недопущення ескалації конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зеленський розповів Мішелю про розвиток ситуації щодо безпеки вздовж кордонів України. Також український голова висловила сподівання, що за результатами засідання Європейської ради, запланованого на 16 грудня, лідери ЄС направлять чіткі сигнали на адресу Російської Федерації.

Крім того, Зеленський акцентував на тому, що стратегічною метою України у відносинах з Євросоюзом є набуття повноправного членства. У зв'язку з цим Україна очікує на визнання своєї європейської перспективи з боку ЄС.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Росія та Німеччина мають дійти розуміння через діалог. Це має бути у рамках загальноєвропейської зовнішньої політики.

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Володимир Зеленський Російська Федерація
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