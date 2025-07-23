Зеленский о НАБУ и САП: будут работать, но без влияния России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг резонансного законопроекта №12414 об урезании полномочий НАБУ и САП. По его словам, эти антикоррупционные органы будут работать без российского влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его ночное видеообращение к нации.

По словам Зеленского, он поговорил с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко, главой Службы безопасности Украины Василием Малюком.

"Разные вызовы. Мы все обсудили. Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний - от этого нужно все очистить. И справедливости должно стать больше. Конечно, НАБУ и САП будут работать", - сообщил украинский лидер.

Зеленский добавил, что генпрокурор Украины поддерживает обеспечение неотвратимости наказания для тех, кто идет против закона. Он добавил, что дела, которые были открыты, необходимо расследовать.

"Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за границей - в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет никакого рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами", - добавил президент.

Он также подчеркнул, что нет объяснений того, почему россияне до сих пор могут получать необходимую для них информацию.

"Важно, чтобы без россиян. Важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело", - подытожил он.