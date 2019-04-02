Зеленський обійшов Порошенка за кількістю голосів в Києві

За результатами виборів 2019 в Києві перше місце посів Володимир Зеленський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центрвиборчкому.

За результатами підрахунку голосів, Зеленський переміг на 9 округах з 13, відповідно чотири округи залишилися за Порошенком. За Зеленського проголосували 27.08%, а за Порошенка - 25.59%. Третє місце по Києву взяла Юлія Тимошенко, четверте залишилося за Ігорем Смешком. П'ятірку лідерів замкнув Анатолій Гриценко.

У той же час в Київській області опрацювали 98.38% протоколів. Зеленський з результатом 30.83% обходить суперників на всіх 9 округах. Далі розташувалися Порошенко, Тимошенко, Смешко і Гриценко, як і за результатами підрахунку голосів в столиці.

На даний момент триває підрахунок голосів у Вінницькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, раніше з'явилися результати підрахунку 99% голосів. Згідно з цими даними, Зеленський набирає 30,23% голосів українців, далі йдуть Порошенко (15,92%) і Тимошенко (13,40%).

Відзначимо, після першого туру виборів міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію не зміниться, незалежно від того, хто стане президентом.

