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У Зеленського заявили про неможливість пом’якшення карантину в Україні

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 12:59
У Зеленського заявили про неможливість пом’якшення карантину в Україні
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Під час Великодніх свят існує загроза скупчення людей

Наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів через коронавірус в Україні, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування. Такої згоди дійшли на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом, передає прес-служба Офісу президента.

Під час наради підіймалось питання про те, що на Великодні свята є загроза скупчення людей.

"Карантин - це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми запровадили його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко", - сказав Зеленський.

Разом з тим, у МОЗ заявили, що питання скасування карантину через пандемію коронавірусу відомство буде коментувати не раніше, ніж через 10 днів. Міністерство порівнює усі сценарії, які відбуваються у країнах Євросоюзу та сусідніх країнах.

Зазначимо, станом на ранок 8 квітня в Україні 1668 заражених коронавірусом. Зокрема, за минулу добу зафіксували 206 нових випадків COVID-19 і ще 7 смертей.

Всього у світі зафіксовано майже 1,5 млн випадків заражень COVID-19. Кількість смертей перевищила 81 тисяч.

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