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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский о возможной встрече с Путиным: РФ демонстрирует странное молчание

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия не отвечает на украинское предложение о встрече в Стамбуле. И это молчание очень странное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе звонка Зеленский подтвердил, что готов к прямым и предметным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле. 

"Я готов быть в Турции. К сожалению, мир до сих пор не получил ясного ответа из России по поводу многочисленных предложений прекратить огонь. Российские обстрелы и штурмы продолжаются. Москва весь день молчала о предложении прямой встречи. Очень странное молчание", - добавил Зеленский. 

Он обратил внимание, что России в любом случае будет необходимо завершать войну, и лучше сделать это раньше. Нет смысла продолжать убийства. 

"Президент Эрдоган выразил полную готовность принять встречу. Важно, что президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) полностью поддерживает встречу, и мы хотели бы, чтобы он нашел возможность быть в Турции", - добавил Зеленский. 

Встреча в Стамбуле

Напомним, Россия уже фактически сутки игнорирует предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле.

И это несмотря на то, что именно Москва предложила Киеву провести переговоры в Турции 15 мая.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина уже оценил, насколько вероятна такая встреча.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияСтамбулМирные переговорыВойна в Украине