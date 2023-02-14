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В Белом доме назвали цель визита Байдена в Польшу

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 14 февраля 2023 02:12
В Белом доме назвали цель визита Байдена в Польшу Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден планирует посетить Польшу, так как эта страна играет огромную роль в поддержке Украины и украинцев.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Польша является решительным союзником, огромным сторонником Украины и щедро приняла не только американские войска, но и миллионы украинских беженцев", - заявил Кирби, комментируя цель предстоящего визита президента США.

По его словам, Джо Байден очень ждет этой поездки. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты в полной мере ценят поддержку, оказанную поляками.

"Президент Байден хочет поблагодарить президента Польши и весь польский народ лично", - добавил представитель администрации.

Кирби также заявил, что президент США в ходе своего визита в Европу намерен подчеркнуть важность дальнейшего единства внутри НАТО для ответа российской агрессии.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу четко даст понять, что дополнительная финансовая и военная помощь поступит в Украину.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден посетит Польшу с рабочим визитом. Он запланирован с 20 по 22 февраля.

Позже руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач подтвердил, что Джо Байден в ближайшее время посетит с визитом Польшу.

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