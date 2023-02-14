В Белом доме назвали цель визита Байдена в Польшу

Президент США Джо Байден планирует посетить Польшу, так как эта страна играет огромную роль в поддержке Украины и украинцев.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Польша является решительным союзником, огромным сторонником Украины и щедро приняла не только американские войска, но и миллионы украинских беженцев", - заявил Кирби, комментируя цель предстоящего визита президента США. По его словам, Джо Байден очень ждет этой поездки. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты в полной мере ценят поддержку, оказанную поляками. "Президент Байден хочет поблагодарить президента Польши и весь польский народ лично", - добавил представитель администрации. Кирби также заявил, что президент США в ходе своего визита в Европу намерен подчеркнуть важность дальнейшего единства внутри НАТО для ответа российской агрессии.