Зеленский прибыл в Финляндию
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 марта, прибыл с визитом в Финляндию. Самолет с ним приземлился в аэропорту "Хельсинки-Вантаа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Во время своего визита в Финляндию Зеленский должен встретиться с президентом страны Александром Стуббом. А также рядом финских чиновников.
Также в программе визита Зеленского - двусторонние переговоры и переговоры делегаций после церемонии приветствия в Президентском дворце.
Пресс-конференция, посвященная визиту Зеленского, состоится в среду в 11:30 по местному времени.
В конце дня в среду Зеленский посетит мероприятие в Хельсинкском университете, где Стубб выступит с речью.
Помощь Украине от Финляндии
С начала полномасштабного вторжения Финляндия активно поддерживает Украину в гуманитарной, финансовой и военно-технической сферах.
В апреле прошлого года президенты Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает долгосрочную поддержку со стороны Хельсинки и углубление сотрудничества между двумя странами.
Также в сентябре 2024 года Финляндия объявила о новом пакете помощи для Украины на 118 млн евро.
А в декабре Финляндия выделила Украине уже 26-й пакет помощи на сумму 25 млн евро. В него, в частности, войдет зимнее снаряжение для украинских военных.
В начале марта президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна привлечена к работе над мирным планом по полномасштабной войне на территории Украины.
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