Зеленский прибыл в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 марта, прибыл с визитом в Финляндию. Самолет с ним приземлился в аэропорту "Хельсинки-Вантаа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat .

Во время своего визита в Финляндию Зеленский должен встретиться с президентом страны Александром Стуббом. А также рядом финских чиновников.

Также в программе визита Зеленского - двусторонние переговоры и переговоры делегаций после церемонии приветствия в Президентском дворце.

Пресс-конференция, посвященная визиту Зеленского, состоится в среду в 11:30 по местному времени.

В конце дня в среду Зеленский посетит мероприятие в Хельсинкском университете, где Стубб выступит с речью.

Помощь Украине от Финляндии

С начала полномасштабного вторжения Финляндия активно поддерживает Украину в гуманитарной, финансовой и военно-технической сферах.

В апреле прошлого года президенты Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает долгосрочную поддержку со стороны Хельсинки и углубление сотрудничества между двумя странами.

Также в сентябре 2024 года Финляндия объявила о новом пакете помощи для Украины на 118 млн евро.

А в декабре Финляндия выделила Украине уже 26-й пакет помощи на сумму 25 млн евро. В него, в частности, войдет зимнее снаряжение для украинских военных.

В начале марта президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна привлечена к работе над мирным планом по полномасштабной войне на территории Украины.