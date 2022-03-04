Зеленський про мітинги "за Росію" в Херсоні: з цього вони починали "ЛДНР"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зараз російська влада готує провокації в Херсоні. Зокрема, вони збираються провести "мітинг" За Росію, для якого привезуть в місто чужинців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.
"Зараз готують провокації в Херсоні. Збираються розіграти виставу з начебто мітингом за Росію і для цього вони відвезли в місто чужинців. Шукають місцевих зрадників, хочуть зробити телекартинку, ніби Херсон вже не український. Я хочу нагадати, що з цього вони починали "ЛДНР" і ви розумієте, що з ними потім сталося. Це потрібно зупинити", - заявив президент.
Зеленський закликав жителів Херсона показати окупантам, що це їхнє місто.
"Херсонці, звертаюся до вас, покажіть, що це ваше місто, ви можете зупинити це. Я закликаю херсонців позбутися будь-якого відчаю, Україна свого не віддасть. Ми боремося проти потужного ворога, що перевершує нас чисельністю, кількістю техніки, але на тисячі світлових років далекого від нас, нормальних людей, що мають гідність", - заявив він.
При цьому він попросив жителів Херсона дати знати російським військам, що вони в місті тимчасово і ніколи не зможуть його окупувати.
"Обов'язково дайте знати, що перебувати в Херсоні вони можуть тільки тимчасово і ніколи не зможуть володіти вашим містом, як і будь - яким іншим містом нашої держави", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Центр протидії інформації попередив, що у Херсоні російські окупанти планують провести постановочний мітинг за створення так званої "Херсонської Народної Республіки".
Раніше голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута закликав жителів не виходити на вулицю, після того, як до міста зайшли окупаційні війська.
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