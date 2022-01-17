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Боррель виключив превентивні санкції проти Росії

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Страсбург, Понеділок 17 січня 2022 22:58
Боррель виключив превентивні санкції проти Росії Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

ЄС не планує вводити превентивні санкції проти Росії. Однак вживе заходів у разі нападу на Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Відповідаючи на запитання комісії в Європарламенті, він зазначив, що "у разі агресії проти України ЄС буде готовий вжити заходів".

"Ніхто ніколи не говорив про превентивні санкції щодо Росії", - сказав Боррель.

При цьому він додав, що робота над обмежувальними заходами триває.

"Ми знову повторюємо, що в разі агресії проти України підуть жорсткі заходи, які включатимуть санкції. Мої обов'язки як верховного представника включають пропозицію таких санкцій Єврораді. Робота над такими санкціями триває", - пояснив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу бути готовими до невідкладного введення превентивних санкцій проти Росії. Зокрема, з метою протидії агресивним намірам російської влади.

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