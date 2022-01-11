Зеленський закликав Захід бути готовим до превентивних санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу бути готовими до невідкладного введення превентивних санкцій проти Росії. Зокрема, з метою протидії агресивним намірам влади РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента .

"Позиція західних країн в діалозі з РФ повинна залишатися жорсткою і рішучою. Необхідно бути готовим до невідкладного впровадження превентивного пакету санкцій проти РФ з метою протидії агресивним намірам Кремля", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Великобританії Ліз Трас. Під час якої вони обговорили російську агресію проти України та скоординували свої позиції.

Крім того, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС діятиме рішуче у випадку, якщо Росія здійснить нові акти агресії проти України.