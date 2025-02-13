Зеленский о миротворцах: нужно 100 тысяч человек, для союзников нарисовали карту

Для поддержания мира между Украиной и Россией понадобится 100 тысяч миротворцев. Украинские военные уже подготовили для союзников карту.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита на Хмельницкую АЭС.
Глава государства подчеркнул, что без гарантий безопасности нельзя организовать прекращение огня. Гарантии безопасности могут предусматривать вступление Украины в НАТО, передачу оружия, ядерное оружие или определенный сдерживающий пакет.
Или, по словам Зеленского, придется "строить НАТО в Украине". И тогда понадобятся поставки оружия, а также контингент от европейцев и американцев.
"Контингент не 5-7 тысяч, но я дал нашим военным задание: пожалуйста, посчитайте и покажите мне точки. Мы нарисовали карту, если что, у нас все готово и я в Мюнхене могу об этом говорить. Не очень открыто. Но там нужно 100 тысяч человек, ну, это не о 5 тысячах", - отметил президент.
Напомним, ранее NYT писало о том, что размещение в Украине европейских миротворцев станет центральным вопросом для обсуждений на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.
При этом, как отмечало издание, такая идея может оказаться неэффективной без поддержки американцев. Поскольку если только европейских миротворцев отправят в Украину, на них могут нападать россияне.
Сам президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что "самые дешевые" для Запада гарантии безопасности - это вступление Украины в НАТО.
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