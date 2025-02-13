Зеленський про миротворців: треба 100 тисяч людей, для союзників намалювали мапу

Глава держави наголосив, що без гарантій безпеки не можна організувати припинення вогню. Гарантії безпеки можуть передбачати вступ України до НАТО, передачу зброї, ядерну зброю або певний стримувальний пакет.

Або, за словами Зеленського, доведеться "будувати НАТО в Україні". І тоді знадобляться поставки зброї, а також контингент від європейців та американців.

"Контингент не 5-7 тисяч, але я дав нашим військовим завдання: будь ласка, порахуйте і покажіть мені точки. Ми намалювали карту, якщо що, у нас все готово і я в Мюнхені можу про це говорити. Не дуже відкрито. Але там потрібно 100 тисяч осіб, ну, це не про 5 тисяч", - зазначив президент.