Зеленский о миротворцах для Украины: европейцы пошли думать, проведем консультации

Украина проведет консультации с Европой относительно миротворческих войск. Есть позитивное понимание и готовность некоторых стран по миротворцах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он отметил, что речь идет об армии, которая бы смогла защитить от российского наступления. По словам президента, это может миллион, 1,3 млн или 1,5 млн военных, а не 50, 100 или 200 тысяч.
"Потому что то количество не сможет защитить нас от вероятного повторного наступления. И все это понимают. Европейские лидеры пошли думать, я думаю, мы проведем несколько консультаций. Здесь вопрос большой - денег и возможностей. Потому что это большие деньги", - сказал глава государства.
Зеленский также добавил, что есть позитивное понимание и готовность некоторых стран относительно миротворцев. Но он не назвал, что это за страны.
"И если Украина увидит, что контингент является действительно одной из составляющих гарантий безопасности, они будут готовы отправить к нам свои войска", - сказал президент.
Дискуссии об отправке миротворцев в Украину после установления перемирия ведутся уже несколько месяцев. Украина обсуждала этот вопрос с несколькими партнерами, в частности, с Францией и Британией.
Президент Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что миротворческий контингент может состоять только из украинцев. Но главное в этом - это вопрос вооружения.
По словам Зеленского, численность иностранцев может составлять до 110 тысяч. Он добавил, что желательно участие морских стран, к примеру, Великобритания или нордические государства.
Глава Пентагона недавно исключил участие американских войск в миротворческой миссии. Однако издание NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщало, что в администрации Дональда Трампа могут согласиться на размещение войск США в Украине. Но условием для этого будет то, что американцы будут охранять редкоземельные ископаемые, к которым получат доступ.
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