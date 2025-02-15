Зеленський про миротворців для України: європейці пішли думати, проведемо консультації

Він зазначив, що йдеться про армію, яка б змогла захистити від російського наступу. За словами президента, це може мільйон, 1,3 млн або 1,5 млн військових, а не 50, 100 чи 200 тисяч..

"Бо та кількість не зможе захистити нас від ймовірного повторного наступу. І всі це розуміють. Європейські лідери пішли думати, я думаю, ми проведемо кілька консультацій. Тут питання велике - грошей та можливостей. Бо це великі гроші", - сказав глава держави.

Зеленський також додав, що є позитивне розуміння і готовність деяких країн щодо миротворців. Але він не назвав, що це за країни.

"І якщо Україна побачить, що контингент є дійсно однією зі складових гарантій безпеки, вони будуть готові відправити до нас свої війська", - сказав президент.

