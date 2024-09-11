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Зеленский о "мирном плане" Шольца: не уверен, что он существует

Среда 11 сентября 2024 18:05
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Зеленский о "мирном плане" Шольца: не уверен, что он существует Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

СМИ написали, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы готовит "мирный план" по завершению войны в Украине. Однако у Киева есть сомнения относительно его существования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Киеве.

По словам Зеленского, относительно так называемого "мирного плана" Шольца ему ничего не известно.

"Не может быть никаких планов без Украины для нас, и я не уверен, что такой план существует", - сказал президент.

Что предшествовало

Напомним, на днях итальянская газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы готовит "мирный план" по завершению войны России против Украины, предусматривающий сохранение по стране-агрессору ранее захваченных украинских территорий.

В МИД Украины, комментируя эту информацию, заявили, что у Украины есть четкая позиция по завершению войны с Россией - Глобальный саммит мира. Другие "мирные инициативы" не рассматриваются.

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Владимир Зеленский Война в Украине Олаф Шольц
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