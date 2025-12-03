RU

Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский о мирном плане: готовим новые встречи в США, все довольно результативно

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Марина Балабан

Украинская делегация готовится к встрече в Америке с представителями президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"После возвращения американской команды из Москвы и соответствующих консультаций в Вашингтоне Рустем Умеров, Андрей Гнатов и все, кто нужен для переговоров, продолжат разговор с представителями президента Трампа", - сказал Владимир Зеленский.

 

По словам украинского президента, есть постоянный контакт между всеми партнерами и между партнерами и Украиной, поэтому в ближайшие дни украинская команда ждет новостей о встречах, контактах, переговорах.

"Все сейчас происходит довольно результативно - на встречах в Женеве и во Флориде Украину слышали и к Украине прислушивались. И это важно. Рассчитываем, что и в дальнейшем будет именно так. Только с учетом интересов Украины возможен достойный мир", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он выразил убеждение, что сейчас мир точно чувствует: возможность закончить войну есть, поэтому активность в переговорах надо подкреплять давлением на Россию.

"Именно от такой комбинации все зависит - конструктивная дипломатия плюс давление на агрессора. Оба компонента работают на мир", - убежден глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас важно действенное участие Европы в защите Украины, а также в обеспечении безопасности после войны.

"Активность максимальная, чтобы войну завершить. И с нашей стороны - от Украинского государства - не будет никаких преград и проволочек. Мы абсолютно конструктивные, очень быстрые в работе с партнерами, и все это отмечают, американская сторона тоже", - проинформировал президент.

 

 

Встреча Умерова с советниками нацбезопасности стран ЕС

Как стало известно, в среду, 3 декабря, секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Великобритании, где присутствовали и представители ЕС и НАТО.

Умеров отметил, что рассказал коллегам о ходе переговоров в Женеве и Флориде, и отметил необходимость того, чтобы Европа "оставалась активным участником" этого процесса, в том числе в формировании будущих гарантий безопасности.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что украинскую переговорную группу пригласили посетить США после того, как спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеМирные переговоры