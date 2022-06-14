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Готові розмовляти, тільки коли РФ захоче покласти край війні, - Зеленський

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Київ, Вівторок 14 червня 2022 01:33
Готові розмовляти, тільки коли РФ захоче покласти край війні, - Зеленський Президент України Володимир Зеленський (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Україна готова вести мирні переговори з Росією тільки в тому випадку, якщо противник матиме намір покласти край війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського виданню ZDF.

"У нас немає часу на розмови, які не працюють. Ми точно знаємо, що робимо. Підкреслюю, у нас немає сумнівів, і ми готові говорити тільки в тому випадку, якщо інша сторона готова покласти край війні", - заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що в Україні ведеться війна на виснаження, але закінчиться вона все одно за столом переговорів.

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