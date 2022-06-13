Зеленський про перебіг війни: стратегічна ініціатива залишається за Україною

"Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж йти далі. Звільняти усю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина фронту - вже понад дві з половиною тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива - все ж таки за нами", - наголосив президент.

Очільник української держави зазначив, що однією з головних цілей України є деокупація всіх захоплених населених пунктів та відновлення всіх зруйнованих регіонів.

"Ми прийдемо у всі наші міста - Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Енергодар, ми прийдемо у всі наші села, в яких поки що немає нашого прапора… Ми відбудуємо все, що зруйнували окупанти. Від Волновахи до Чорткова. Тому що це - Україна. І це на нашу долю випало повертати та зміцнювати", - підкреслив Зеленський.