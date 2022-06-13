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Зеленський про перебіг війни: стратегічна ініціатива залишається за Україною

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Київ, Понеділок 13 червня 2022 22:00
Зеленський про перебіг війни: стратегічна ініціатива залишається за Україною Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують утримувати стратегічну ініціативу у боях проти російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж йти далі. Звільняти усю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина фронту - вже понад дві з половиною тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива - все ж таки за нами", - наголосив президент.

Очільник української держави зазначив, що однією з головних цілей України є деокупація всіх захоплених населених пунктів та відновлення всіх зруйнованих регіонів.

"Ми прийдемо у всі наші міста - Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Енергодар, ми прийдемо у всі наші села, в яких поки що немає нашого прапора… Ми відбудуємо все, що зруйнували окупанти. Від Волновахи до Чорткова. Тому що це - Україна. І це на нашу долю випало повертати та зміцнювати", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у понеділок, 13 червня, на Донбасі українські військові звільнили три села. Лінію фронту вдалося відсунути на 15 км.

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