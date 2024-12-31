Зеленский: мир нам не подарят, но мы сделаем все, чтобы остановить Россию

Он отметил, что "за каждым из нас - "Украина-мать" и она заслужила жить в мире" и пожелал все это украинцам.

"И как Президент Украины, и как гражданин я буду в следующем году делать для этого все. Зная, что буду не один. Знаю, что бок о бок со мной вы - миллионы украинцев. Сильные. Свободные. Прекрасные", - сказал глава государства.