Зеленський: мир нам не подарують, але ми зробимо все, щоб зупинити Росію

Він зазначив, що "за кожним із нас - "Україна-мати" і вона заслужила жити в мирі" та побажав усього цього українцям.

"І як Президент України, і як громадянин я буду в наступному році робити для цього все. Знаючи, що буду не один. Знаю, що пліч-о-пліч зі мною ви - мільйони українців. Сильні. Вільні. Прекрасні", - сказав глава держави.