Зеленский о Миндиче: контактов не было с тех пор, как началось расследование

"Самое главное - это приговоры для тех, кто виноват. Президент страны, которая находится в состоянии войны, не может иметь друзей", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, в деле, которое расследуют антикоррупционные органы, фигурируют как бизнесмены, так и некоторые представители правительства.

"В этом расследовании фигурируют бизнесмены и некоторые чиновники. Прежде всего, министры несут политическую ответственность, а затем, в зависимости от результатов расследования и судебных решений, - другую ответственность", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что не вмешивается в деятельность правоохранителей и обеспечивает независимость антикоррупционных органов.

"Как президент, я должен обеспечить, чтобы антикоррупционные органы имели все полномочия, и я не влияю на них. Все должны быть одинаково ответственными перед законом", - сказал Зеленский.