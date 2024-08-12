Зеленский: мы завершим эту войну так, как нужно Украине

Украина завершит войну с российскими оккупантами на своих условиях. В частности, украинскому государству будет возвращена безопасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Украинском молодежном форуме 2024.
Глава государства напомнил, что сегодня, 12 августа, - день украинской молодежи. На этом фоне он поздравил всех, кто чувствует себя молодым.
"От имени нашего государства могу пообещать самое главное: у Украины, несмотря на жесткие обстоятельства войны, не будет потерянного из-за войны поколения. Мы завершим эту войну так, как нужно Украине, и вернем безопасность нашему государству", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что у молодых поколений в Украине всегда будет возможность реализовать свои таланты, почувствовать себя нужными, обеспечить семью и дать образование детям.
"Это все - фундаментальные вещи, которые мы должны обеспечить и обеспечим", - отметил президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы до конца года был разработан мирный план. Он будет основан на путях реализации пунктов украинской формулы мира.
Такой план украинские власти планируют создать в сотрудничестве с другими государствами и представить России на втором саммите мира.
Более детально о планах Киева - в материале РБК-Украина.
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