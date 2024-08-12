Зеленський: ми завершимо цю війну так, як потрібно Україні

Україна завершить війну з російськими окупантами на своїх умовах. Зокрема, українській державі буде повернуто безпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Українському молодіжному форумі 2024.
Глава держави нагадав, що сьогодні, 12 серпня, - день української молоді. На цьому тлі він привітав усіх, хто почувається молодим.
"Від імені нашої держави можу пообіцяти найголовніше: Україна, незважаючи на жорсткі обставини війни, не матиме втраченого через війну покоління. Ми завершимо цю війну так, як треба Україні, і повернемо безпеку нашій державі", - наголосив Зеленський.
Він додав, що у молодих поколінь в Україні завжди буде можливість реалізувати свої таланти, відчути себе потрібними, забезпечити сім'ю та дати освіту дітям.
"Це все - фундаментальні речі, які ми маємо забезпечити та забезпечимо", - зазначив президент.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський хоче, щоб до кінця року було розроблено мирний план. Він буде ґрунтуватися на шляхах реалізації пунктів української формули миру.
Такий план українська влада планує створити у співпраці з іншими державами та представити Росії на другому саміті миру.
Більш детально про плани Києва - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.