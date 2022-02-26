Зеленський: ми боремося за Україну, в тому числі на дипломатичному рівні
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна бореться з Росією на всіх рівнях. У тому числі на дипломатичному.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.
"Ми боремося цілодобово, в тому числі на дипломатичному рівні. Легше сказати, з ким зі світових лідерів Я не поговорив," - заявив Зеленських.
За його словами, він домовився про нову допомогу і окреслив західним партнерам подальші потреби України.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков раніше розповів, що представники України з приводу переговорів взяли паузу, яка триває вже досить довго.
До цього Росія заявляла про готовність до переговорів при складанні зброї українською армією. Місцевий міністр закордонних справ Лавров обіцяв почати переговори відразу ж після капітуляції.