Зеленський: ми боремося за Україну, в тому числі на дипломатичному рівні

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна бореться з Росією на всіх рівнях. У тому числі на дипломатичному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Ми боремося цілодобово, в тому числі на дипломатичному рівні. Легше сказати, з ким зі світових лідерів Я не поговорив," - заявив Зеленських.

За його словами, він домовився про нову допомогу і окреслив західним партнерам подальші потреби України.