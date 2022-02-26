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Зеленский: мы боремся за Украину, в том числе на дипломатическом уровне

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 00:21
Зеленский: мы боремся за Украину, в том числе на дипломатическом уровне Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина борется с Россией на всех уровнях. В том числе на дипломатическом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Мы боремся круглосуточно, в том числе на дипломатическом уровне. Легче сказать, с кем из мировых лидеров я не поговорил," - заявил Зеленских.

По его словам, он договорился про новую помощь и очертил западным партнерам дальнейшие потребности Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что представители Украины по поводу переговоров взяли паузу, которая продолжается уже достаточно долго.

До этого Россия заявляла о готовности к переговорам при сложении оружия украинской армией. Местный министр иностранных дел Лавров обещал начать переговоры сразу же после капитуляции.

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