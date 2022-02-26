Зеленский: мы боремся за Украину, в том числе на дипломатическом уровне

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина борется с Россией на всех уровнях. В том числе на дипломатическом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Мы боремся круглосуточно, в том числе на дипломатическом уровне. Легче сказать, с кем из мировых лидеров я не поговорил," - заявил Зеленских.

По его словам, он договорился про новую помощь и очертил западным партнерам дальнейшие потребности Украины.