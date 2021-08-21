Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції по "Північному потоку-2"

Посол РФ в США Анатолій Антонов прокоментував санкції Вашингтона через ситуацію з Олексієм Навальним і проти "Північного потоку-2". Він вважає, що США продовжують йти на "підрив відносин" і "не замислюються про наслідки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство РФ в Facebook .

На думку пана Антонова, ці рішення показують, що у Вашингтона немає "волі до втілення в життя тих важливих розумінь, які були досягнуті" на саміті в Женеві.

"Дії американської сторони підтверджують, що адміністрація продовжує сліпо слідувати курсу на подальший "підрив" відносин з Росією. Не замислюється про наслідки. Замість того щоб сфокусуватися на реальних загрозах і проблемах загальної безпеки, займається моралями", - заявив Антонов.