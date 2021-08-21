ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції по "Північному потоку-2"

Новость на русском →
Москва, Субота 21 серпня 2021 02:47
Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції по "Північному потоку-2" Фото: Анатолій Антонов, посол Росії в США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Посол РФ в США Анатолій Антонов прокоментував санкції Вашингтона через ситуацію з Олексієм Навальним і проти "Північного потоку-2". Він вважає, що США продовжують йти на "підрив відносин" і "не замислюються про наслідки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство РФ в Facebook.

На думку пана Антонова, ці рішення показують, що у Вашингтона немає "волі до втілення в життя тих важливих розумінь, які були досягнуті" на саміті в Женеві.

"Дії американської сторони підтверджують, що адміністрація продовжує сліпо слідувати курсу на подальший "підрив" відносин з Росією. Не замислюється про наслідки. Замість того щоб сфокусуватися на реальних загрозах і проблемах загальної безпеки, займається моралями", - заявив Антонов.

Нагадавши, США оновили санкційний список щодо учасників "Північного потоку-2". Під обмеження потрапили компанії" Константа"," Нобіліті "і судна постачання" Остап Шеремета "і"Іван Сидоренко".

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії
NEWS
Стало відомо, хто представить делегацію США на саміті Кримської платформи
Стало відомо, хто представить делегацію США на саміті Кримської платформи
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського