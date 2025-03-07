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Россияне ударили по Доброполью Донецкой области: есть погибшие и раненые

Пятница 07 марта 2025 23:46
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Россияне ударили по Доброполью Донецкой области: есть погибшие и раненые Фото: на месте происшествия работают все службы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты ночью, 7 марта, нанесли удары по Доброполью Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"По меньшей мере 5 человек погибли и 15 ранены - таковы предварительные последствия ударов по Доброполью. Уже ночью россияне нанесли по городу три удара. По предварительной информации, повреждены 4 многоэтажки", - говорится в сообщении.

Филашкин добавил, что окончательное количество жертв и объемы разрушений будут установлены позже.

По состоянию на сейчас на месте попаданий работают органы власти, полиция, спасатели и все соответствующие службы.

Россияне ударили по Доброполью Донецкой области: есть погибшие и раненыеФото: последствия атаки РФ по Доброполью (t.me/VadymFilashkin)

"Не подвергайте себя смертельной опасности! Эвакуируйтесь своевременно", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, на днях, 5 марта, в Славянске Донецкой области возник пожар из-за российских обстрелов. В частности, в результате вражеской атаки был уничтожен жилой дом.

Подробнее об атаке и ее последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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Российская Федерация Донецкая область Доброполье Война в Украине
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