Зеленський і Макрон провели телефонну розмову. Обговорили переговори та гарантії безпеки
У п'ятницю, 1 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. В ході розмови вони обговорили переговори з Росією і гарантії безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.
"Продовжую переговори з президентом Еммануелем Макроном. Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес-хід і перспективи, важливість гарантій безпеки. Ініціатива Франції про гуманітарні коридори з Маріуполя повинна бути реалізована", - написав він.
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