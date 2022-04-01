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Зеленський і Макрон провели телефонну розмову. Обговорили переговори та гарантії безпеки

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 16:12
Зеленський і Макрон провели телефонну розмову. Обговорили переговори та гарантії безпеки Фото: Еммануель Макрон і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 1 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. В ході розмови вони обговорили переговори з Росією і гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.

"Продовжую переговори з президентом Еммануелем Макроном. Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес-хід і перспективи, важливість гарантій безпеки. Ініціатива Франції про гуманітарні коридори з Маріуполя повинна бути реалізована", - написав він.

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