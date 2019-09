Зеленський: будь-яка війна - це найбільша загроза всієї цивілізації

В 2019 році будь-яка війна - це найбільша загроза всієї цивілізації. Про це на Генасамблеї ООН заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що розумна людина досі вирішує проблеми вбиваючи собі подібних.

"Будь-яка війна сьогодні – в Україні, Сирії, Лівії, Ємені чи іншому куточку планети, незалежно від кількості її жертв, – це найбільша загроза всій цивілізації. Тому що у 2019 році людина розумна, Homo sapiens, і досі вирішує конфлікти, вбиваючи собі подібних", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що упродовж історії людства держави вирішували суперечки не словами, а ракетами.

"Упродовж всього часу існування людство постійно знаходило нові способи для подолання відстані, передачі інформації, лікування хвороб. І лише одне незмінне: суперечності між народами та державами досі вирішуються не словами, а ракетами. Not by word. But by war", - наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський зараз перебуває з візитом в США з 23-го по 26 вересня. Саме сьогодні він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський на Генасамблеї ООН також заявив, що більше 15 тисяч людей загинули на Донбасі. Як заявив президент, його завданням є завершення війни на Донбасі.

Також під час виступу Зеленський зазначив, що на сьогоднішній день в світі ніхто не може почувати себе в безпеці, коли в Україні йде війна.

Зеленський повідомив, що фундамент для двох світових воєн закладався, коли світове співтовариство закривало очі на локальні конфлікти.