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В ЕС готовы к введению лимита цен на нефть из РФ в ближайшие недели: названа дата

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Брюссель, Пятница 18 ноября 2022 16:26
В ЕС готовы к введению лимита цен на нефть из РФ в ближайшие недели: названа дата Фото: в ЕС готовы к введению лимита цен на нефть из РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Евросоюзе ожидают, что лимит цен на российскую нефть, введенный странами G7, заработает 5 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Страны G7 намерены установить ценовой предел не российскую нефть до 5 декабря и страны ЕС готовы к такому введению.

"Конечно, цель состоит в том, чтобы завершить соглашение с G7 о лимите цен до 5 декабря", — отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Вашингтон планирует в ближайшие дни выпустить руководство по установлению потолка цен на российскую нефть и готов к некоторым промедлениям в его реализации.

Также сообщается, что с 5 декабря страны ЕС перестанут покупать нефть из РФ, а 5 февраля 2023 года этот же запрет коснется российских нефтепродуктов, что лишит Россию доходов от продажи нефти и вынудит одного из ведущих мировых производителей и экспортеров нефти искать альтернативные рынки.

"Наши санкции будут распространяться на сырую нефть для стран-членов ЕС, поэтому мы не будем покупать российскую сырую нефть с 5 декабря, и мы покрыли возможный разрыв цен на нефть для международных покупателей нашим восьмым пакетом санкций", — заявила еврокомиссар.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках восьмого пакета санкций Евросоюза против России был введен потолок цен на нефть из РФ.

Также мы писали, что ЕС готов изучить "временный динамический ценовой коридор" на газ из России.

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