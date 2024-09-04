Было более 60 боев: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. Россияне продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, в настоящее время количество боевых столкновений возросло до 107.

Горячее сейчас на Кураховском и Покровском направлениях. Силы обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Сегодня оккупант наносил авиационных ударов и вел артиллерийские обстрелы по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. В настоящее время известно о 5 авиационных ударах с применением 11 управляемых авиационных бомб.

В частности, под удары врага попали районы населенных пунктов таких как Сумы, Токари, Новая Слобода, Ямполь и Юнаковка. Обстрелам артиллерии подвергались населенные пункты такие как Сидоровка, Нововасильевка, Славгород, Поповка, Высокое, Покровка, Бояро-Лежачи, Заречье, Дмитровка, Михальчина Слобода и Чуйковка.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении с начала суток произошло одно боестолкновение вблизи Волчанска, которое сейчас продолжается.

На Купянском направлении российские войска 14 раз пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестового и Мясожаровки, бои продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, до сих пор продолжается четыре.

Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Ивано-Дарьевки оккупанты один раз пытались потеснить наши подразделения.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска один раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Также противник нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по Часовому Яру.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации восемь раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается боестолкновение вблизи Нью-Йорка.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидово, Николаевки и Миролюбовки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 31 штурм наших позиций. Продолжаются бои в восьми локациях. Также вражеская авиация нанесла удары вблизи населенных пунктов Александрополь и Селидово, применив КАБы и неуправляемые авиационные ракеты.

Сложная ситуация наблюдается на Кураховском направлении, где враг с начала суток 32 раза атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

На Времовском направлении было отражено два штурмовых действия противника в сторону Водяного и Константиновки.

В районе Роботино на Ореховском направлении оккупанты один раз пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор.

На Приднепровском направлении отражено пять вражеских атак, противник успеха не имел.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, на фронте произошло 207 боевых столкновений. Большая часть из них – на Покровском и Кураховском направлениях.

По данным ISW, операция ВСУ в Курской области, вероятно, заставила врага перебросить часть своих войск туда, несмотря на то, что они готовились для атак на Покровском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .