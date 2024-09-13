Зеленский о Курском направлении: россияне хотят деоккупировать территории, но успехов не видно

"По Курскому направлению. Россияне там начали свои быстрые наступательные действия. Они хотят применить там около 60-70 тысяч человек. Нам известно где-то о 40 тысячах людей там. Они хотели быстрых прорывов и деоккупации. Приятно, что теперь не только мы, но и они говорят о деоккупации своей территории", - подчеркнул президент.

Он отметил, что, несмотря на все попытки россиян, серьезных успехов в их продвижении пока не видно.

"Тем не менее хочу сказать, что они это делают, успехов серьезных мы пока не видим. Наши героические военные держатся и делают все для других наших военно-политических шагов", - подчеркнул президент.