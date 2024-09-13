Зеленский о Курском направлении: россияне хотят деоккупировать территории, но успехов не видно

Российские военные пытаются вернуть под свой контроль территории Курской области. Однако серьезных успехов пока не видно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента во время XX ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.
"По Курскому направлению. Россияне там начали свои быстрые наступательные действия. Они хотят применить там около 60-70 тысяч человек. Нам известно где-то о 40 тысячах людей там. Они хотели быстрых прорывов и деоккупации. Приятно, что теперь не только мы, но и они говорят о деоккупации своей территории", - подчеркнул президент.
Он отметил, что, несмотря на все попытки россиян, серьезных успехов в их продвижении пока не видно.
"Тем не менее хочу сказать, что они это делают, успехов серьезных мы пока не видим. Наши героические военные держатся и делают все для других наших военно-политических шагов", - подчеркнул президент.
Напомним, что в прошлом месяце россияне начали жаловаться на бои в Курской области. Оккупанты сообщали, что военные ВСУ отогнали их военных от границы и начали продвигаться вглубь территории.
Через несколько недель Украина признала причастность к данным боям и заявила, что уже более 100 населенных пунктов перешло под контроль ВСУ. Заметим, что одной из целей данной операции был отвод российских войск от Покровска, где на тот момент была самая горячая точка фронта.
Заметим, что тактика сработала, ведь недавно российские власти развернули дополнительные подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области.
Сообщается, что РФ может начать передислокацию более опытных сил для поддержки своих текущих контратак и предстоящих контрнаступательных операций против украинских сил в России.
Министерство обороны США также подтвердило информацию о попытках армии РФ произвести контрнаступательные действия в Курской области. В Пентагоне назвали масштабы этих действий "незначительными".
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