Трамп: не думаю, что Зеленский "очень важен" на встречах по Украине

Американский лидер Дональд Трамп считает, что присутствие президента Украины Владимира Зеленского на встречах по завершению войны не является очень важным. Он также объяснил, почему украинскую сторону не приглашали в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News .

Трамп объяснил, почему Зеленского не приглашали на встречу в Саудовской Аравии. По его словам, это не было приоритетом, "потому, что он плохо вел переговоры".

"Я не думаю, что он настолько важен, чтобы быть на встречах", - заявил президент США.

Он также назвал "бесполезной" поездку министра финансов Скотта Бессента в Киев.

Кроме того, Трамп добавил, что российский диктатор Владимир Путин хочет заключить мирное соглашение, но "ему не нужно заключать соглашение, потому что если бы он захотел, то получил бы всю страну".