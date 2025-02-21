ua en ru
Пт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Трамп: не думаю, что Зеленский "очень важен" на встречах по Украине

Пятница 21 февраля 2025 18:13
UA EN RU
Трамп: не думаю, что Зеленский "очень важен" на встречах по Украине Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Американский лидер Дональд Трамп считает, что присутствие президента Украины Владимира Зеленского на встречах по завершению войны не является очень важным. Он также объяснил, почему украинскую сторону не приглашали в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Трамп объяснил, почему Зеленского не приглашали на встречу в Саудовской Аравии. По его словам, это не было приоритетом, "потому, что он плохо вел переговоры".

"Я не думаю, что он настолько важен, чтобы быть на встречах", - заявил президент США.

Он также назвал "бесполезной" поездку министра финансов Скотта Бессента в Киев.

Кроме того, Трамп добавил, что российский диктатор Владимир Путин хочет заключить мирное соглашение, но "ему не нужно заключать соглашение, потому что если бы он захотел, то получил бы всю страну".

Встреча США и РФ в Саудовской Аравии

Напомним, 18 февраля, состоялась встреча между представителями Вашингтона и Кремля в Эр-Рияде по завершению войны в Украине. В состав американской делегации, возглавляемой госсекретарем Марко Рубио, вошли также советник по нацбезопасности Майкл Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

После встречи Рубио заявил, что следующий шаг США в переговорах по завершению войны России против Украины будет состоять из трех компонентов. В частности, по его словам, нужно собрать команду высокого уровня и создать серьезные дипмиссии, чтобы продолжать коммуникацию.

А представитель Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что во время встречи в Эр-Рияде две стороны договорились назначить команды для работы над "прекращением конфликта в Украине таким образом, чтобы это было приемлемым для всех сторон".

Между тем в Украине отмечают, что любые переговоры не могут проходить за спиной Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результатов переговоров между США и РФ в Саудовской Аравии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине
NEWS
РФ выпустила по Украине 160 дронов и атаковала Одесскую область баллистикой
РФ выпустила по Украине 160 дронов и атаковала Одесскую область баллистикой
DAILY
Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине