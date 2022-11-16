Зеленский: если мы переживем эту зиму, то победим в войне

Украина победит в войне с Россией, если переживет приближающуюся зиму, поскольку главное оружие оккупантов - удары по энергетике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, которую транслировали на телемарафоне.
"Если мы переживем эту зиму - а мы ее переживем - мы точно победим в этой войне… Поверьте, это (удары по энергетике - ред.) - самое мощное оружие, которое осталось в России, из тех, что оно уже применило или собирается", - заявил президент.
Напомним, вчера, 15 ноября, российские оккупанты нанесли массированный удар по территории Украины.
В результате вражеских атак в ряде регионов нашей страны были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего у большого количества украинцев пропал свет.
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