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Зеленский: если мы переживем эту зиму, то победим в войне

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина победит в войне с Россией, если переживет приближающуюся зиму, поскольку главное оружие оккупантов - удары по энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, которую транслировали на телемарафоне.

"Если мы переживем эту зиму - а мы ее переживем - мы точно победим в этой войне… Поверьте, это (удары по энергетике - ред.) - самое мощное оружие, которое осталось в России, из тех, что оно уже применило или собирается", - заявил президент.

Напомним, вчера, 15 ноября, российские оккупанты нанесли массированный удар по территории Украины.

В результате вражеских атак в ряде регионов нашей страны были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего у большого количества украинцев пропал свет.

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