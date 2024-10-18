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Зеленский о критиках плана победы Украины: у них нет альтернативы

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина представила партнерам план победы. Реальной альтернативы ему пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского в эфире телемарафона.

На вопрос, относительно критиков плана победы Украины, Зеленский отметил, что у них пока просто нет альтернатив.

"У них нет альтернативы. Просто нет. Да, они могут сказать о замороженном конфликте. Но вопрос - что будет послезавтра, когда Путин соберется с силами снова? Почему не будет попытки повторить 2022 год? Кто гарантирует? И тут уже никто руку не поднимает, никто не комментирует", - подытожил президент.
 

 

План победы Украины

Напомним, что в этом году Украина подготовила стратегию - план победы Украины. Зеленский поначалу лично представил его лидерам США и ряду Европейских государств.

В среду 16 октября стали известны детали плана победы Украины в войне. Зеленский представил его в Верховной Раде. А на следующий день он прибыл в Брюссель и представил украинский план другим лидерам ЕС.

План состоит из пяти основных пунктов и трех приложений. Они содержат закрытую информацию, касающуюся обороны. Подробнее о плане победы - в нашем материале.

РБК-Украина подготовило материал, в котором собрало реакции партнеров на план победы Украины.

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