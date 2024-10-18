Зеленский о критиках плана победы Украины: у них нет альтернативы

На вопрос, относительно критиков плана победы Украины, Зеленский отметил, что у них пока просто нет альтернатив.

"У них нет альтернативы. Просто нет. Да, они могут сказать о замороженном конфликте. Но вопрос - что будет послезавтра, когда Путин соберется с силами снова? Почему не будет попытки повторить 2022 год? Кто гарантирует? И тут уже никто руку не поднимает, никто не комментирует", - подытожил президент.

