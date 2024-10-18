Снова без единого мнения. Кто на Западе "за" и "против" плана победы Украины

Нынешняя неделя прошла под знаком плана победы Украины. После презентации в Верховной Раде президент Владимир Зеленский представил его на саммите Европейского Союза.

РБК-Украина приводит реакции на план от западных лидеров, которым он в большей мере адресован.

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В чем заключается план победы

План победы состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Первый пункт - геополитический. Заключается в том, чтобы страны-участницы НАТО направили официальное приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому Альянсу.

Второй пункт - оборонный. Ключом к реализации является поддержка операции в Курской области (Российская Федерация), усиление Сил обороны, снятие ограничений на удары западным дальнобойным оружием по территории РФ и получение разного рода разведданных. Этот пункт имеет секретное приложение, доступ к которому есть у партнеров с высоким потенциалом военной помощи.

Третий пункт - сдерживание. Украина предлагает разместить у себя комплексный стратегический пакет неядерного сдерживания. Это должно заставить Россию либо войти в честный дипломатический процесс для справедливого завершения войны, либо потерять возможность продолжать агрессию. Данный пункт тоже имеет секретное приложение.

Четвертый пункт - экономический. Украина предлагает США и Евросоюзу совместно инвестировать и использовать потенциал природных ресурсов на триллионы долларов. Тайное приложение передается только определенным партнерам.

Пятый пункт - о безопасности. Он рассчитан на послевоенное время. В его рамках Украина будет готова направить закаленный опытом современной войны контингент для замещения американских вооруженных сил в Европе.

Как заявил Зеленский, тайные разделы носят чувствительный характер, помощь по ним необходима в первую очередь, например, с разрешением применять западное оружие на большие дистанции.

По его словам, партнеры на Западе отнеслись к плану победы практически. И сейчас команды сосредоточились на деталях для оказания действенной поддержки. Он также сравнил реакцию Запада с переговорами о поставках Patriot и F-16, когда сначала союзники отказывались, но потом постепенно соглашались.

Кто выступил с поддержкой

Традиционно украинские инициативы поддержали ближайшие соседи.

Литва

План победы включает элементы, которые "являются нашей домашней работой, которую мы не выполнили", заявил литовский президент Гитанас Науседа.

"Там нет ничего нового. Есть то, что мы хотели сделать, но не смогли на Вильнюсском саммите пригласить Украину стать членом НАТО. То же самое повторилось и в Вашингтоне", - отметил он.

По его мнению, пока Запад не даст разрешение на удары вглубь России и не перебросит больше оружия и техники, "мы далеки от победы". Он призывает не думать о том, как соблюдение "красных линий" как-то деэскалирует ситуацию. "Потому что с сильной стороны Россия никогда не будет готова к переговорам", - добавил он.

Латвия

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс считает, что на сегодня Владимир Путин не планирует нападать на кого-то из членов НАТО, но если увидит слабость Альянса, проверит его на прочность. Комментируя первый пункт плана победы Украины, он добавил, что фактическое участие в НАТО важнее приглашения.

Министр иностранных дел Байба Браже считает, что план осуществим. Но он потребует значительного участия Украины и решимости союзников. Что касается вступления в НАТО, то процесс "займет некоторое время". Пока же нужно повышать обороноспособность Украины.

"Каждый пункт плана победы требует большой работы. Я не хочу выделять сроки или более мелкие детали. Но с нашей стороны он будет иметь весьма рациональную поддержку", - добавила она.

Эстония

Эстонский премьер Кристен Михал назвал план победы конкретной целью для союзников. По его мнению, единственный способ создать условия для справедливого мира - поддержать Украину всем, что нужно. "Украина должна стать членом НАТО и Евросоюза как можно быстрее и беспрепятственно", - сказал он.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна считает элементы плана основой победой Украины. "Он созвучен с элементами мирного плана ("формулы мира", - ред.) Зеленского из 10 пунктов. Эстония полностью поддерживает этот план, и мы убеждены, что план победы осуществим", - отметил он.

Польша

Комментируя пункт о приглашении Украины в НАТО, польский премьер Дональд Туск напомнил, что с середины 2000-х Варшава последовательно выступает за ее вступление. "Наша позиция не изменилась. В этом отношении мы солидарны с Украиной", - заявил он.

В то же время он признал, что среди лидеров Евросоюза нет единого мнения в оценке плана победы. Кроме того, он допускает, что стратегии из этого плана могут быть пересмотрены в зависимости от исхода президентских выборов в США.

Дания

Премьер-министр Метте Фредериксен подчеркивает, что в плане есть хорошие идеи. "И я согласна с Зеленским, что центральным элементом этого плана является членство в НАТО. Это самая важная страховка, которую можно дать стране", - сказала она и добавила, что Дания активно поддерживает вступление Украины в НАТО.

Кто реагирует прохладно

Ключевые западные партнеры Украины пока прохладно реагируют на план победы.

США

Ответ Вашингтона был достаточно прогнозируемым. Пока спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер говорил, что Америка продолжает сотрудничать с украинским правительством по этому плану, постпред при НАТО Джулиана Смит прокомментировала первый пункт.

"Мы сейчас не на том этапе, когда Альянс говорит о приглашении в краткосрочной перспективе", - отметила она.

Как говорят в Белом доме, дискуссия о приглашении продолжается, но на данный момент среди стран-участниц нет консенсуса. Несмотря на то, что в середине июля на саммите НАТО все 32 члена подтвердили необратимость пути Украины в Альянс. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что Украине "нужно еще поработать" по вопросам реформ и условий безопасности.

НАТО

По словам генсека Марка Рютте, союзники приняли план победы к сведению. Но многие аспекты еще предстоит обсудить. "У плана много аспектов и много политических и военных вопросов, которые нам действительно нужно обсудить с украинцами, чтобы понять, что за ним стоит, и понять, что мы можем сделать, а что нет", - отметил он.

Рютте отказался раскрыть, что именно планируют обсуждать с Украиной. Пока же необходимо сосредоточиться на помощи для отвоевания территорий и укреплении позиций Киева на будущих мирных переговорах.

Германия

Немецкая сторона отклоняет два ключевых пункта. Речь о быстром приглашении в НАТО и поставках дальнобойных вооружений. Канцлер Олаф Шольц назвал предотвращение войны России с НАТО своим приоритетом, поэтому не изменит позицию ракетам Taurus. "Я не считаю такие поставки правильными, и так оно и останется", - сказал он.

Также Шольц намерен блокировать быстрое приглашение Украины в Альянс. Согласно резолюции последнего саммита, его направят только после того, как согласятся все союзники и будут выполнены необходимые реформы в области демократии, экономики и безопасности.

Кто выступил против

Негативные оценки звучат в основном от Словакии и Венгрии.

Накануне словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Украину может ждать соглашение, подобное "мюнхенскому сговору" 1938 года, в результате чего она потеряет часть территорий и станет жертвой больших держав. Отметим, по итогам той сделки между Францией, Британией, Италией и гитлеровской Германией Чехословакия уступила Судетскую область.

По его мнению, на выборах в США победит Дональд Трамп, обещавший остановить войну в течение 24 часов. "Мир с Россией заключат Украина и Соединенные Штаты. И я боюсь, что Украина станет жертвой, так же как мы стали жертвами мюнхенского соглашения", - сказал Фицо и добавил, что не верит в то, что россияне уйдут из Крыма, Донецка и Луганска.

При этом нельзя сказать однозначно, что Фицо против украинской победы. Он убеждает, что поддерживает любой мирный план, который предлагают для разрешения конфликта.

Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что украинский план обречен на провал. Он также повторил давний тезис о том, что Украина не сможет победить РФ. "Вести переговоры с позиции силы - хорошая идея, но мы слабы…Хорошая идея - не воевать, а прекратить огонь и положить конец войне", - заявил Орбан.

По его словам, необходимо добиться скорейшего прекращения войны дипломатическим путем, чтобы Украина "потеряла как можно меньше территорий".

"Это закончится поражением. Остальные 26 стран в шоке выслушивали план победы Зеленского. Что у вас было до сих пор? До сих пор мы думали, что следуем победному плану… Мы не поддерживаем это, потому что это не план победы Венгрии", - добавил он.

Как план восприняли в России

Российская сторона ожидаемо раскритиковала украинский план. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, что он якобы нацелен на формализацию прямой вовлеченности НАТО в российско-украинскую войну.

"Зеленский говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации", - заявил он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова называет план набором лозунгов. По ее мнению, он якобы может привести к прямому столкновению НАТО с Россией. В целом же план из пяти пунктов российская пропаганда называет "истерией по поводу приглашения Украины в НАТО, что является невыполнимым условием".

При подготовке текста использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, американских чиновников, а также европейских лидеров на полях саммита ЕС в Брюсселе.