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Зеленський про критиків плану перемоги України: у них немає альтернативи

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна представила партнерам план перемоги. Реальної альтернативи йому наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського в ефірі телемарафону.

На питання, щодо критиків плану перемоги України, Зеленський зауважив, що в них наразі просто немає альтернатив.

"У них немає альтернативи. Просто немає. Так, вони можуть сказати про заморожений конфлікт. Але питання - що буде післязавтра, коли Путін збереться з силами знову? Чому не буде спроби повторити 2022 рік? Хто гарантує? І тут вже ніхто руку не підіймає, ніхто не коментує", - підсумував президент.

 

План перемоги України

Нагадаємо, що цього року Україна підготувала стратегію - план перемоги України. Зеленський спочатку особисто представив його лідерам США та кількох Європейських держав.

У середу, 16 жовтня, стали відомі деталі плану перемоги України у війні. Зеленський представив його у Верховній Раді. А вже наступного дня він прибув до Брюсселю та представив український план іншим лідерам ЄС.

План складається з п'яти основних пунктів та трьох додатків. Вони містять закриту інформацію, яка стосується оборони. Детальніше про план перемоги - у нашому матеріалі.

РБК-Україна підготувало матеріал, в якому зібрало реакції партнерів на план перемоги України.

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