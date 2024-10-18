Зеленський про критиків плану перемоги України: у них немає альтернативи

На питання, щодо критиків плану перемоги України, Зеленський зауважив, що в них наразі просто немає альтернатив.

"У них немає альтернативи. Просто немає. Так, вони можуть сказати про заморожений конфлікт. Але питання - що буде післязавтра, коли Путін збереться з силами знову? Чому не буде спроби повторити 2022 рік? Хто гарантує? І тут вже ніхто руку не підіймає, ніхто не коментує", - підсумував президент.