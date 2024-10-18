ua en ru
Пт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о критиках плана победы Украины: у них нет альтернативы

Украина, Пятница 18 октября 2024 17:36
UA EN RU
Зеленский о критиках плана победы Украины: у них нет альтернативы Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина представила партнерам план победы. Реальной альтернативы ему пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского в эфире телемарафона.

На вопрос, относительно критиков плана победы Украины, Зеленский отметил, что у них пока просто нет альтернатив.

"У них нет альтернативы. Просто нет. Да, они могут сказать о замороженном конфликте. Но вопрос - что будет послезавтра, когда Путин соберется с силами снова? Почему не будет попытки повторить 2022 год? Кто гарантирует? И тут уже никто руку не поднимает, никто не комментирует", - подытожил президент.

План победы Украины

Напомним, что в этом году Украина подготовила стратегию - план победы Украины. Зеленский поначалу лично представил его лидерам США и ряду Европейских государств.

В среду 16 октября стали известны детали плана победы Украины в войне. Зеленский представил его в Верховной Раде. А на следующий день он прибыл в Брюссель и представил украинский план другим лидерам ЕС.

План состоит из пяти основных пунктов и трех приложений. Они содержат закрытую информацию, касающуюся обороны. Подробнее о плане победы - в нашем материале.

РБК-Украина подготовило материал, в котором собрало реакции партнеров на план победы Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Евросоюз Война России против Украины
NEWS
Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста
Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста
DAILY
Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу