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Зеленський: для контролю карантину залучили понад 15 тис. поліцейських

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 12:34
Зеленський: для контролю карантину залучили понад 15 тис. поліцейських
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція контролює дотримання карантину в Україні

Для контролю додержання карантину в Україні залучили понад 15 тис. поліцейських. Про це у сьогоднішньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, на сьогодні для протидії поширення коронавірусу залучили понад 15 тис. поліцейських.

"Серед іншого вони будуть контролювати, як наші перевізники та суб'єкти господарювання виконують обмеження уряду. Я вірю, що ми свідомі громадяни і постійний контроль з боку поліції буде не потрібен", - відзначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліцейські склали 405 адміністративних протоколів і відкрили 6 кримінальних справ за порушення правил карантину.

Також сьогодні Зеленський доручив місцевій владі збільшити кількість автобусів і маршруток в містах України. Зазначимо, до цього в ряді міст громадський транспорт взагалі зупинився через обмеження на кількість пасажирів. Зазначимо, згідно з рішенням уряду, на період карантину транспорт не може перевозити одночасно більше 10 пасажирів. Крім того, деякі міста скасовують пільги на безкоштовний проїзд.

У Житомирі на період карантину скасували пільговий проїзд у громадському транспорті
Новини України Володимир ЗеленськийкарантинКоронавірус
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