ua en ru
Пт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Может ли быть подписано соглашение о перемирии в Саудовской Аравии: что говорит Зеленский

Пятница 21 марта 2025 17:17
UA EN RU
Может ли быть подписано соглашение о перемирии в Саудовской Аравии: что говорит Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Пока непонятно, чем закончится встреча Украины, России и США в Саудовской Аравии. Однако было бы хорошо, если бы она завершилась каким-то результатом, который приблизит стороны к полному прекращению огня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

"Я поддерживал с самого начала позицию США о безусловной тишине. Почему? Потому что не нужно тогда иметь 10-20 встреч на техническом уровне, чтобы обсуждать условия. Это безусловно. Я считаю, что это более быстрый вариант. Но мы не будем против любого формата и шагов к безусловному прекращению огня", - сказал Зеленский.

Первым шагом, по его словам, может быть, тишина в небе или условия, которые проговаривал президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора.

"Он мне передавал, о чем они говорили с Путиным - именно о том, чтобы не бить ракетами или другим дальнобойным оружием по энергетическим объектам и другой гражданской инфраструктуре. Есть вопрос - другая гражданская инфраструктура, какое количество объектов, что именно. Поэтому я думаю, что наша техническая команда будет готова со списком объектов и направлений, где бы мы это видели", - добавил президент.

В то же время он отметил, что не может сказать, чем закончится встреча в Саудовской Аравии.

"Я думаю что было бы хорошо чтобы встреча закончилась каким-то результатом, который приблизит нас к полному прекращению огня. И именно от этого будет зависеть результат, если стороны хотят этого, или делают вид, что хотят этого. Мы этого хотим. Мы будем готовы быть очень быстрыми и предметными. И я думаю, что вопрос не с украинской командой", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, в понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии запланирован очередной этап переговоров по войне в Украине. Делегации США, РФ и Украины будут обсуждать вопрос частичного прекращения огня, но на отдельных встречах в двустороннем формате.

Больше о том, что известно о новых переговорах в Саудовской Аравии, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Саудовская Аравия Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине
NEWS
МИД Украины резко отреагировал на российский ультиматум украинцам в России
МИД Украины резко отреагировал на российский ультиматум украинцам в России
DAILY
Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом