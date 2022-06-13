ru ua
Пн, 13 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський: у контрнаступі звільнено кілька громад у Херсонській області

Новость на русском →
Київ, Понеділок 13 червня 2022 21:54
Зеленський: у контрнаступі звільнено кілька громад у Херсонській області Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Українська армія в ході контрнаступу звільнила кілька громад в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Вже були зірвані десятки спроб наступу російської армії саме на півдні. А завдяки контрнаступу вже звільнена частина громад в Херсонській області", - зазначив він.

За його словами, бої на Донбасі увійдуть в історію як одна з найжорстокіших битв в Європі, і українська армія та розвідка тактично переграють російських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові звільнили три села на Донбасі, однак досі не були названі, які саме.

Також повідомлялося, що деокупація Херсонської області буде поступовою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський: у контрнаступі звільнено кілька громад у Херсонській області
Зеленський: у контрнаступі звільнено кілька громад у Херсонській області
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає