Сырский заявил о переходе на новый этап войны против РФ и его задаче

Украинские военные перешли на новый этап ведения войны против Российской Федерации. Его цель – истощить противника.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ZDF.

По словам Сырского, основная ценность для Украины – это жизнь военных, в особенности тех, которые выполняют боевые задачи. Сырский заявил, что Украина не может позволить себе действовать аналогично РФ и не ценить жизнь украинцев.

"Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции. Цель нашей операции - истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане беспилотной авиации, РЭБ, содержание подготовленных рубежей обороны", - сказал он.

Сырский заметил, что эта война повышает значение технологического прогресса в вооруженных силах и прогресса вооруженной борьбы.

"Мы уже видим и для нас это не новость использования наземных роботизированных платформ. Модулей, управляемых дистанционно, что позволяет сохранить жизнь военных. То есть война переходит в новую стадию", - заявил он.

Контрнаступление ВСУ

Летом 2023 года украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке Украины. ВСУ удалось уволить более десятка населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Но главной цели – продвижения к Азовскому морю – не удалось достичь.

В настоящее время украинские военные в большинстве своем находятся в активной обороне и по возможности атакуют.

Ранее немецкое издание Welt заявляло, что Валерий Залужный планирует новое контрнаступление. По данным экспертов и журналистов, возможно, собирают ресурсы для новых операций в 2024 году.

Детальнее о ситуации на передовой – можно узнать в материале РБК-Украина.

Назначение Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении освободить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский. Слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до того в сети писали о его возможном увольнении.

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