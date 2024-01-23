В ЕС договорились о налоге на замороженные активы России, но не о конфискации, - Bloomberg

Европейский Союз продвинулся в реализации планов по введению налога на непредвиденную прибыль от замороженных активов российского центрального банка. При этом ЕС пока не намерен конфисковать эти деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Министры иностранных дел ЕС дали свое политическое благословение на введение налога 22 января, сообщили источники агентства. Вопрос будет обсуждаться послами блока позже на этой неделе.

Союзники Украины в целом согласны с тем, что Россия должна заплатить за ущерб, причиненный ее войной. ЕС, страны "Большой семерки" и Австралия заморозили около 260 млрд евро в активах центрального банка России в форме ценных бумаг и денежных средств, причем более двух третей этой суммы находится в ЕС. Большая часть активов в ЕС находится в клиринговом центре Euroclear, где в прошлом году они принесли доход в 3 млрд евро.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сообщил журналистам, что во время встречи министров иностранных дел блока был достигнут прогресс по налогу на непредвиденную прибыль, и что обсуждения будут продолжены.

Отказ от конфискации

Группа стран, в том числе Германия, ясно дали понять, что выступают против конфискации российских активов по юридическим соображениям, сообщили анонимные источники Bloomberg.

В прошлом году служба иностранных дел ЕС предложила многоэтапный процесс, который первоначально определит соответствующие активы и определит действия, которые центральные депозитарии ценных бумаг, хранящие эти средства, должны будут предпринять, прежде чем будут предложены следующие шаги. Эти шаги будут определять, как налог на непредвиденные доходы применяется к прибыли, полученной от замороженных активов, и к доходам, передаваемым в бюджет ЕС для использования в Украине. Расходы и национальные налоги будут вычтены до перевода доходов.

США недавно дали понять, что они могут быть готовы к полной конфискации активов. Но даже меньший шаг по налогообложению прибыли продвигался в ЕС медленно, поскольку несколько государств-членов и Европейский центральный банк обеспокоены потенциальным влиянием, которое этот шаг может оказать на стабильность евро.

Кроме того, дебаты по поводу помощи Украине достигли критического момента, когда возникают вопросы о неотложных потребностях страны. Помощь на сумму около 100 млрд долларов по-прежнему приостановлена из-за политических процессов в Вашингтоне и Брюсселе.