Зеленский: "Коалиция желающих" соберется в Берлине на следующей неделе

На следующей неделе в Берлине состоится встреча стран "Коалиции желающих". Союзники продолжат координацию дальнейшей поддержки Украины в условиях постоянных атак русских.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал главы государства.
Анонс встречи в Германии прозвучал по итогам состоявшихся сегодня, 12 ноября, в Дублине многосторонних переговоров крупнейших партнеров Украины.
В обсуждении приняли участие лидеры европейских стран, Канады, а также руководство Евросоюза и НАТО.
Главной темой разговора стало усиление помощи Киеву на фоне непрерывных обстрелов России.
В частности, участники сосредоточились на таких направлениях - поставка ракет для систем противовоздушной обороны, энергетическая поддержка и строительство новых укрытий, финансовая устойчивость Украины и новые взносы в программу PURL и наработку долгосрочных гарантий безопасности.
"Рассчитываем на поддержку партнеров по всем этим вопросам. На следующей неделе в Берлине запланирована встреча "Коалиции желающих", где мы продолжим нашу координацию", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Отдельно президент отметил решение правительства Великобритании, которое ввело новый пакет ограничений против российского нефтяного сектора.
Лондон стал первым, кто наложил санкции сразу на всех десятерых крупнейших производителей нефти в России.
"Еще один шаг к ограничению ресурсов, за счет которых Россия финансирует войну. Спасибо за шаги, приближающие мир", - подытожил глава государства.
Напомним, что ранее канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал проведение саммита "Коалиции желающих" в Берлине.
Тогда сообщалось, что в ходе встречи союзники планируют согласовать дальнейшую военную помощь Украине, будущие гарантии безопасности после возможного перемирия, а также скоординировать следующие дипломатические шаги.
Кроме этого, 12 ноября стало известно о новых договоренностях по укреплению украинской противовоздушной обороны.
По итогам переговоров президента Владимира Зеленского с генсеком НАТО Марком Рютте в Альянсе выразили готовность помочь Украине с зенитными ракетами PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot.