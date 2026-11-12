Зеленский: "Коалиция желающих" соберется в Берлине на следующей неделе

Анонс встречи в Германии прозвучал по итогам состоявшихся сегодня, 12 ноября, в Дублине многосторонних переговоров крупнейших партнеров Украины.

В обсуждении приняли участие лидеры европейских стран, Канады, а также руководство Евросоюза и НАТО.

Главной темой разговора стало усиление помощи Киеву на фоне непрерывных обстрелов России.

В частности, участники сосредоточились на таких направлениях - поставка ракет для систем противовоздушной обороны, энергетическая поддержка и строительство новых укрытий, финансовая устойчивость Украины и новые взносы в программу PURL и наработку долгосрочных гарантий безопасности.

"Рассчитываем на поддержку партнеров по всем этим вопросам. На следующей неделе в Берлине запланирована встреча "Коалиции желающих", где мы продолжим нашу координацию", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Отдельно президент отметил решение правительства Великобритании, которое ввело новый пакет ограничений против российского нефтяного сектора.

Лондон стал первым, кто наложил санкции сразу на всех десятерых крупнейших производителей нефти в России.

"Еще один шаг к ограничению ресурсов, за счет которых Россия финансирует войну. Спасибо за шаги, приближающие мир", - подытожил глава государства.