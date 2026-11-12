Рютте готов помогать Украине с ракетами PAC-2 и PAC-3 для Patriot, - Зеленский
В НАТО выразили готовность помочь Украине с зенитными ракетами PAC-2 и PAC-3 для усиления противовоздушной обороны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал главы государства.
Зеленский поблагодарил Рютта за неизменную поддержку в защите украинского неба.
Президент подчеркнул, что сейчас ситуация чрезвычайно сложна из-за массированных российских обстрелов.
Только за первую неделю ноября Россия выпустила по Украине 115 ракет разных типов, а также тысячи управляемых авиабомб и реактивных "Шахедов".
Глава государства отметил, что кроме постоянного дефицита противобаллистических ракет, чем пользуется враг для ударов по энергетике, возникли новые технические трудности.
В частности, перехватывать реактивные дроны мешают перебоям в работе системы Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях.
Зеленский подчеркнул, что на фоне активизации трехсторонних переговоров критически важно, чтобы украинские пусковые установки ПВО не оставались пустыми.
"Искусственные ограничения не работают на мир - они работают на агрессора. Спасибо, Марко, за готовность помогать с PAC-2 и PAC-3", - заявил президент.
Напомним, что европейские союзники сталкиваются с дефицитом средств противовоздушной обороны для последующей передачи Украине.
В частности стало известно, что Италия исчерпала запасы зенитных ракет Aster для Украины и может приостановить их поставки, переориентировавшись на передачу генераторов и оборудования для восстановления энергосетей.
Аналогичная ситуация сложилась и в Германии по отношению к американским комплексам ПВО.
Ранее глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус заявил, что Германия больше не может поставлять Украине дополнительные системы Patriot, поскольку уже передала несколько таких установок и ракет к ним и исчерпала собственные возможности.