Рютте готов помогать Украине с ракетами PAC-2 и PAC-3 для Patriot, - Зеленский

В НАТО выразили готовность помочь Украине с зенитными ракетами PAC-2 и PAC-3 для усиления противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram -канал главы государства.

Зеленский поблагодарил Рютта за неизменную поддержку в защите украинского неба.

Президент подчеркнул, что сейчас ситуация чрезвычайно сложна из-за массированных российских обстрелов.

Только за первую неделю ноября Россия выпустила по Украине 115 ракет разных типов, а также тысячи управляемых авиабомб и реактивных "Шахедов".

Глава государства отметил, что кроме постоянного дефицита противобаллистических ракет, чем пользуется враг для ударов по энергетике, возникли новые технические трудности.

В частности, перехватывать реактивные дроны мешают перебоям в работе системы Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях.

Зеленский подчеркнул, что на фоне активизации трехсторонних переговоров критически важно, чтобы украинские пусковые установки ПВО не оставались пустыми.

"Искусственные ограничения не работают на мир - они работают на агрессора. Спасибо, Марко, за готовность помогать с PAC-2 и PAC-3", - заявил президент.