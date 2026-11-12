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Рютте готов помогать Украине с ракетами PAC-2 и PAC-3 для Patriot, - Зеленский

21:05 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Рютте готов помогать Украине с ракетами PAC-2 и PAC-3 для Patriot, - Зеленский Фото: Марк Рютте - Владимир Зеленский (GettyImages)
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В НАТО выразили готовность помочь Украине с зенитными ракетами PAC-2 и PAC-3 для усиления противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал главы государства.

Зеленский поблагодарил Рютта за неизменную поддержку в защите украинского неба.

Президент подчеркнул, что сейчас ситуация чрезвычайно сложна из-за массированных российских обстрелов.

Только за первую неделю ноября Россия выпустила по Украине 115 ракет разных типов, а также тысячи управляемых авиабомб и реактивных "Шахедов".

Глава государства отметил, что кроме постоянного дефицита противобаллистических ракет, чем пользуется враг для ударов по энергетике, возникли новые технические трудности.

В частности, перехватывать реактивные дроны мешают перебоям в работе системы Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях.

Зеленский подчеркнул, что на фоне активизации трехсторонних переговоров критически важно, чтобы украинские пусковые установки ПВО не оставались пустыми.

"Искусственные ограничения не работают на мир - они работают на агрессора. Спасибо, Марко, за готовность помогать с PAC-2 и PAC-3", - заявил президент.

Напомним, что европейские союзники сталкиваются с дефицитом средств противовоздушной обороны для последующей передачи Украине.

В частности стало известно, что Италия исчерпала запасы зенитных ракет Aster для Украины и может приостановить их поставки, переориентировавшись на передачу генераторов и оборудования для восстановления энергосетей.

Аналогичная ситуация сложилась и в Германии по отношению к американским комплексам ПВО.

Ранее глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус заявил, что Германия больше не может поставлять Украине дополнительные системы Patriot, поскольку уже передала несколько таких установок и ракет к ним и исчерпала собственные возможности.

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